Лувр восстановит работу уже 6 июля

Новости мира:Лувр начнет свою работу 6 июля.

Музей Лувра планирует возобновить свою работу с 6 июля. Об этом говорится на официальном сайте музея.

"28 мая премьер-министр Эдуар Филипп объявил о возможности открытия музеев со 2 июня, и парков и скверов с выходных 30 мая ... Музей Лувра, сад Тюильри, сад Карусель и национальный музей Эжена Делакруа, принадлежащих к тому же общественному заведению, готовятся к открытию", - говорится в сообщении.

Указано, что для безопасности в учреждениях действует социальное дистанцирование, а также запрет на групповые игры и сборы более десяти человек. Посещение разрешается в маске при условии предварительного бронирования.

"Национальный музей Делакруа работает над повторным открытием с понедельника, 22 июня, а музей Лувра - с понедельника, 6 июля. Возможно бронирование билета для посещения на этот день в рамках доступных мест", - говорится в сообщении.

Напомним, Франция открывает внутренние границы для европейцев с 15 июня.