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Меркель не будет участвовать в саммите G7

Меркель не будет участвовать в саммите G7
05:36 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:Отказ последовал из-за ситуации с COVID-19 в мире.

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять приглашение президента США Дональда Трампа в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7).

Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон".

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

В Белом доме планируют провести очную встречу лидеров "Большой семерки" в конце июня.

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Германия, Ангела Меркель, G7, Большая семерка.
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