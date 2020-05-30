Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
ГПСУ: Венгрия пока не будет открывать границу с Украиной
ГПСУ: Венгрия пока не будет открывать границу с Украиной
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

Разрыв отношений с ВОЗ: ЕС призывает США пересмотреть свое решение

Разрыв отношений с ВОЗ: ЕС призывает США пересмотреть свое решение
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ЕС призывает США не разрывать отношения с ВОЗ.

Глобальная угроза пандемий требует международного сотрудничества, поэтому США должны пересмотреть объявленное ими решение о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявляют в Евросоюзе.

"ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными мерами реагирования на пандемии, нынешние и будущие. Для этого требуются участие и поддержка всех. Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений", - говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Следует избегать действий, ослабляющих международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - заявили высокопоставленные представители ЕС.

В распространенном в субботу в Брюсселе документе отмечается, что во время всеобщей борьбы против пандемии COVID-19 "главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии".

"Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - напомнили фон дер Ляйен и Боррель.

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Они также указали на то, что в инициированной ЕС резолюции, принятой консенсусом 19 мая на Всемирной ассамблее здравоохранения, "все государства-члены ВОЗ согласились начать в самое ближайшее время беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку уроков, извлеченных из международных ответных мер в области здравоохранения на коронавирус, особенно с целью усилить в будущем подготовку глобальной санитарной безопасности".

В Евросоюзе считают, что оценка глобальных ответных действий на COVID-19 необходима, поскольку "есть уроки, которые следует извлечь из этой пандемии, ее вспышки и реагирования на нее". Оценка такой коллективной работы на международном уровне является процессом, направленным на укрепление безопасности в области здравоохранения, отмечают в Брюсселе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ отказалась провести нужные реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

Медики США призывают Трампа изменить свое решение по ВОЗ

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения с Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Трамп подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, ВОЗ, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
Коронавирус в Беларуси: инфицированных уже более 41 тысячи
Коронавирус в Беларуси: инфицированных уже более 41 тысячи
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Девушка Илона Маска решила продать часть своей души
Девушка Илона Маска решила продать часть своей души
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь