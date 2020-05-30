В Италии за сутки коронавирусом заболели 416 человек

Новости мира:В Италии общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни сейчас выросло до 232 664.

В Италии в течение последних суток зафиксировали 416 новых случаев коронавирусной болезни, что меньше, чем в течение прошлых суток, когда было выявлено 516 новых больных.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни сейчас выросло до 232 664, увеличившись на 416, по сравнению со вчерашним днем, когда было зарегистрировано 516 новых случаев, значит произошло уменьшение числа новых случаев заболеваемости в течение суток", - говорится в сообщении.

В течение последних 24 часов в Италии было зафиксировано 111 летальных случаев вследствие пандемии коронавирус, таким образом общее количество жертв эпидемии возросло до 33 340 человек.

В целом в Италии выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 155 633 пациента с диагнозом коронавирусной болезни, эта цифра выросла по сравнению со вчерашним днем на 2 789 пациентов.

По данным Worldometer, общее количество случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 6 086 344, в том числе 368 462 летальных, выздоровели 2 697 211 человек.