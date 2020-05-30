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Пизанскую башню открыли для посетителей

Пизанскую башню открыли для посетителей
23:13 Сб, 30 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Спустя более двух месяцев от закрытия, первые посетители смогли появиться на площади Мираколи в Пизе.

Знаменитая Пизанская башня в Италии снова открылась для туристов, спустя более двух месяцев после закрытия в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает La Repubblica.

"Сегодня, спустя более двух месяцев от закрытия, первые посетители смогли появиться на площади Мираколи в Пизе и подняться на вершину знаменитой Пизанской башни", - отмечает издание.

Первыми гостями открытого монумента стали отец и его десятилетняя дочь из Пизы.

"Это исторический момент", - отметил Пьерфранческо Пачини, глава администрации известной в мире достопримечательности.

Видео события распространило итальянское агентство ANSA.

Как сообщалось, жесткий карантин, обусловленный эпидемией коронавируса, продолжался в Италии около двух месяцев. Жертвами COVID-19 уже стали более 33 тысяч итальянцев. Правительство Италии планирует снять ограничения как на межрегиональные, так и на международные поездки в пределах Шенгенской зоны с 3 июня.

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Италия, Карантин, Пизанская башня.
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