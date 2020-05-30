Пизанскую башню открыли для посетителей

Знаменитая Пизанская башня в Италии снова открылась для туристов, спустя более двух месяцев после закрытия в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает La Repubblica.
"Сегодня, спустя более двух месяцев от закрытия, первые посетители смогли появиться на площади Мираколи в Пизе и подняться на вершину знаменитой Пизанской башни", - отмечает издание.
Первыми гостями открытого монумента стали отец и его десятилетняя дочь из Пизы.
"Это исторический момент", - отметил Пьерфранческо Пачини, глава администрации известной в мире достопримечательности.
Видео события распространило итальянское агентство ANSA.
Как сообщалось, жесткий карантин, обусловленный эпидемией коронавируса, продолжался в Италии около двух месяцев. Жертвами COVID-19 уже стали более 33 тысяч итальянцев. Правительство Италии планирует снять ограничения как на межрегиональные, так и на международные поездки в пределах Шенгенской зоны с 3 июня.