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Волна демонстраций в Берлине: на улицы города массово вышли люди

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Волна демонстраций в Берлине: на улицы города массово вышли люди
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Крупнейшая акция протеста против расизма и полицейского произвола состоялась в Берлине.

Более десяти демонстраций – от "антикоронных" до антивоенных — прошли в субботу в немецкой столице.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Крупнейшая акция протеста против расизма и полицейского произвола состоялась вечером перед посольством США. Собралось около 2 тысяч людей, значительно больше, чем ожидалось. Люди требовали справедливости для Джорджа Флойда (афроамериканца, который скончался в минувший понедельник из-за действия полицейского в Миннеаполисе).

Одновременно несколько демонстраций против коронавирусных ограничений, или как их называют «гигиенические протесты», а также уже традиционные контрдемонстрации (которые выступают в первую очередь против конспирологических теорий) собрали значительно меньше участников, чем было заявлено.

Перед Бранденбургскими воротами состоялась демонстрация за мир: около 200 её участников требовали закрытия американской базы ВВС в Рамштайне.

Демонстрации прошли без серьезных инцидентов, если не считать того, что о социальной дистанции на некоторых из них и речи не было. Что же касается количества участников, то в четверг берлинский сенат отменил все ограничения, но при условии сохранения расстояния не менее 1,5 метра.

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Германия, Протест, Акция, Берлин, Демонстрация.
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