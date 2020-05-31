В Турции уже сделали более 2 миллионов тестов на коронавирус

Новости мира:Общее количество сделанных в Турции тестов превысило 2 миллиона.

Количество тестов, сделанное в Турции за время мировой эпидемии коронавируса, превысило отметку в два миллиона.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует собкор Укринформа.

"Общее количество сделанных нами тестов превысило 2 миллиона. Количество ежедневных тестов увеличился на 3 тысячи по сравнению со вчерашним днем. Количество новых случаев ниже тысячи", - сообщил министр.

Он призвал граждан заботиться о гигиене рук, носить маски и соблюдать дистанцию.

За минувшие сутки в Турции обнаружили 983 новые случаи инфицирования в результате больше, чем 39,2 тысячи тестов. 26 человек умерли, 1021 выздоровели. Всего было сделано 2,003,594 тестов, свыше 163 тысячи из них имели положительный результат. Смертельных случаев — 4515, выздоровевших — почти 127 тысяч.

Как известно, уже с 1 июня в Турции будет существенно ослаблен карантин, возобновят работу пляжи, национальные парки, курсы вождения, кафе, музеи и детские дошкольные учреждения, госслужащие вернутся к привычному режиму работы. Также будет постепенно восстановлено внутреннее авиасообщение, первый рейс будет осуществлен утром 1 июня из Стамбула в Анкару.