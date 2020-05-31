В Молдове уже более 8 тыс зараженных коронавирусом

Новости мира:В Молдове диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 8098 человек.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Молдове превысило 8 тыс., более половины заболевших в стране уже вылечились, сообщила в субботу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было проведено 1539 тестов, в том числе 1281 первичный тест. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 8098 человек. За последние сутки из больниц выписано 177 человек. Количество вылечившихся составляет 4455 человек", - отмечается сообщении.

Министерство также сообщает, что в субботу скончались еще три человека с диагнозом COVID-19. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Количество скончавшихся от коронавируса составляет 291 человек.

Согласно данным Оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19, в Приднестровье зарегистрировано 980 случаев заражения COVID-19, 538 человек вылечилось, 38 - скончалось.