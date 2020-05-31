Во Франции прошли протесты против сокращения рабочих мест в Renault

Новости мира:Renault объявил, что будет закрыт только один небольшой завод в пригороде Парижа.

На севере Франции в субботу, 30 мая, несколько тысяч людей вышли на протест против новых мер экономии автоконцерна Renault. Демонстрация, к участию в которой призвали профсоюзы, прошла у завода концерна в городе Мобёж. Об этом сообщает AFP и DW.

Накануне Renault представил план по снижению расходов более чем на два млрд евро за ближайшие три года. Он предполагает разные меры по оптимизации производства, а также изменения примерно для 15 000 сотрудников во всем мире.

В частности, около 4600 работникам во Франции будут предложены переподготовка, поощрение увольнения по собственному желанию или другие программы, а более 10 тысяч рабочих мест в других странах будут сокращены.

При этом производство в Мобёже планируют перенести на завод в другом городе. В то же время Renault объявил, что будет закрыт только один небольшой завод в пригороде Парижа.

Ранее власти Франции согласились оказать финансовую поддержку Renault, пострадавшему в результате пандемии коронавируса. Взамен концерн должен выполнить ряд условий, в частности, производить больше электроавтомобилей и участвовать в германо-французском проекте по разработке и производству аккумуляторов.