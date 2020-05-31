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В Италии вскоре разрешат свободно передвигаться по стране

В Италии вскоре разрешат свободно передвигаться по стране
02:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Италии жители смогут передвигаться по всей стране.

Жители Италии смогут с 3 июня снова свободно передвигаться по всей стране, а не только в пределах своего региона.

Об этом сообщает DW.

В настоящее время нет причин продлевать это ограничение, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Кроме того, с 3 июня жителям других стран Евросоюза, приехавшим в Италию, не надо будет проводить две недели на карантине.

Напомним, власти Италии объявили о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантина, которые “создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны”, пишут местные СМИ со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте.

Снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось.

Среди послаблений, заработавших почти месяц назад — разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

Молодым людям до 18 лет позволят посещения родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.

С 4 мая должны заработать новые правила пользования общественным транспортом в Италии: вход в метрополитен будут позволять только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя, и на расстоянии друг от друга. На станциях можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они действовали с 10 марта. Указ об этом был опубликован на сайте правительства Италии.

Передвижение по стране разрешалось только по работе, для лечения и в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.

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Италия, Коронавирус, Covid-19, Роберто Сперанца.
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