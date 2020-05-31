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В ЕС раскритиковали американские санкции против Ирана

В ЕС раскритиковали американские санкции против Ирана
03:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Германия, Франция и Великобритания раскритиковали решение США возобновить санкции в отношении отдельных ядерных объектов в Иране.

Германия, Франция и Великобритания раскритиковали решение США прекратить действие исключений из американских санкций в отношении ядерных объектов Ирана.

Об этом говорится в совместном заявлении представителей министерств иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании, к которым также присоединилась Внешнеполитическая служба ЕС, передает DW.

"Мы глубоко сожалеем о решении США прекратить действие трех исключений относительно проектов, заложенных в общем плане действий по ядерной программе Ирана", - говорится в документе. В нем напомнили, что упомянутые "проекты, одобренные резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, служат интересам нераспространения ядерного оружия и оказывают международному сообществу заверения в исключительно мирном и безопасном характере ядерной деятельности Ирана". Стороны проведут проводят консультации для оценки последствий решения США.

Эти исключения из санкций США позволяли, в частности, европейским, китайским и российским компаниям работать над модернизацией реактора вблизи города Эрак в Иране.

В 2015 году в Вене было заключено соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией по ядерной программе Ирана.

Напомним, ЕС призывает США пересмотреть решение прервать отношения с ВОЗ.

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ЕС, США, Иран, Санкции, Евросоюз.
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