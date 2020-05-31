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"Сегодня своего рода ренессанс": соборная площадь Нотр-Дама вновь открыта для посещения

"Сегодня своего рода ренессанс": соборная площадь Нотр-Дама вновь открыта для посещения
18:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Соборную площадь парижского Нотр-Дама открыли для публики.

Площадь перед Собором Парижской Богоматери в воскресенье открыли для публики спустя больше года с момента пожара, сообщают французские СМИ.

Мэр Парижа Анн Идальго вместе с представителями католической церкви и реставраторами собора присутствовал на церемонии открытия. "Сегодня своего рода ренессанс (возрождение)", - сказала парижский мэр, выступая перед собором.

По словам архиепископа Парижского Мишеля Опети такое событие в день Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 31 мая, является "исключительным знаком", символом освобождения.

Жителям Парижа разрешат посещать парки

С 15 апреля 2019 года подходы к Собору Парижской Богоматери, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли. Велись работы по очистке руин Нотр-Дама от свинца. В настоящий момент ситуация позволяет парижанам и приезжим выходить на площадь, считают власти.

В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии открытия площади были в защитных масках.

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Париж, Франция, Анн Идальго, Нотр-Дам.
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