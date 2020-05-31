Чрезвычайное положение в Испании могут продлить

Новости мира:В Испании ситуация с коронавирусом проходит "намного лучше, чем прогнозировали".

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен предложить парламенту продлить чрезвычайное положение до 21 июня.

Об этом сообщает El Pais.

«Он (Санчес - ред.) объявил, что после 21 июня завершится чрезвычайное положение, испанцы получат свободу передвижения по всей стране при условии, что не будет никаких неожиданных препятствий», - говорится в сообщении.

По словам премьера, ситуация с коронавирусом проходит «намного лучше, чем мы прогнозировали», поскольку уровень заражения в Испании резко снизился, поэтому правительство страны не намерено продлевать ЧП на ещё больший срок.

Испания ввела чрезвычайное положение 14 марта со строгими ограничениями в передвижениях. Сейчас карантинные меры в стране постепенно ослабляют.

Согласно данным Worldometer, всего в Испании зафиксировано 286 308 случаев коронавируса, в частности 27 125 летальных исходов и 196 958 случаев выздоровления. Последнюю неделю число новых случаев, регистрируемых в сутки, значительно уменьшилось.