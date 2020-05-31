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Вспышка коронавируса в Германии: более 30 человек заразились на вечеринках

Вспышка коронавируса в Германии: более 30 человек заразились на вечеринках
23:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Люди заразились на нескольких крупных частных вечеринках в минувшие выходные.

После нескольких семейных торжеств в немецком городе Геттинген положительный тест на коронавирус показали 35 человек.

Об этом сообщает n-tv.

«В Геттингене после вспышки коронавируса в связи с несколькими празднованиями на карантин отправлено 160 человек. До этого времени 35 человек имеют положительный результат», - говорится в сообщении.

Люди, вероятно, заразились на нескольких крупных частных вечеринках в минувшие выходные. Они родом из Геттингена и окрестностей.

Большинство пострадавших являются членами разных многодетных семей. Среди них - 57 детей и подростков.

Мужчина 67 лет находится в больнице в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Количество зараженных может возрасти. Пока люди не изъявили желания сотрудничать и добровольно проходить тестирование, поскольку не имеют симптомов.

Всего в ФРГ с начала эпидемии и до 31 мая, по данным Института Роберта Коха, заразилось 181 482 человек, умерли 8500.

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Германия, Коронавирус, Covid-19.
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