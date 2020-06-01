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ФРГ сдержанно отреагировала на идею Трампа о саммите G7 с участием РФ

ФРГ сдержанно отреагировала на идею Трампа о саммите G7 с участием РФ
02:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Правительство Германии сдержанно отреагировало на намерение Трампа пригласить Россию на саммит G7.

Германия ожидает более подробной информации от США после предложения Дональда Трампа перенести саммит G7 на осень и пригласить на него четыре другие страны, в том числе Россию.

Об этом сообщает DW.

"Правительство Германии сдержанно отреагировало на намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит Большой семерки (G7) на осень и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию", - говорится в сообщении.

"Мы ожидаем дальнейшей информации от США, которые выступают стороной, принимающей мероприятие", - цитирует агентство представителя правительства ФРГ.

Как сообщалось, Дональд Трамп объявил, что он откладывает саммит G7, по крайней мере до сентября 2020 года.

Президент США также заявил, что хочет пригласить к участию в саммите другие страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

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Германия, США, Штаты, Дональд Трамп, G7.
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