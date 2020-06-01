Елизавета II впервые появилась на публике после карантина (Фото)

Новости мира:Елизавета II появилась на публике впервые после объявление карантина.

Королеву Великобритании Елизавету II впервые после ухода на самоизоляцию удалось сфотографировать — монаршая особа была замечена во время конной прогулки по территории Виндзорского замка.

Об этом сообщает ВВС.

«Королева была сфотографирована катающейся верхом на территории Виндзорского замка - это ее первое публичное появление с начала коронавирусной блокировки», - говорится в сообщении.

94-летнюю королеву увидели верхом на пони на территории Виндзорского замка, который считается ее любимой королевской резиденцией. Там королева пребывает в самоизоляции вместе со своими мужем, герцогом Эдинбургским, и небольшим количеством обслуживающего персонала.

Последняя публичная фотография королевы была сделана 19 марта, когда ее увезли из Букингемского дворца в дом в Беркшире.