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Великобритания против возвращения РФ в G7

Великобритания против возвращения РФ в G7
17:48 Сегодня Телеграф

Новости мира:Правительство Великобритании не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России.

Об этом заявил представитель правительства Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Он заявил, что Великобритания выступает против того, чтобы Россия была вновь принята в G7.

Но, отвечая на вопрос о плане президента США Дональда Трампа пригласить Россию принять участие в следующем саммите G7, представитель правительства сказал, что обычно принимающая страна саммита приглашает на него не членов группы.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также расширит список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации по поводу возможного участия в саммите Группы семи.

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Великобритания, Россия, РФ, G7.
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