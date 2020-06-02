Основатель сайта WikiLeaks не принял участие в слушаниях по экстрадиции в США

Новости мира:Ассанж не смог принять участие в слушаниях в Лондоне по его экстрадиции в США из-за болезни.

Основатель сайта WikiLeaks, австралиец Джулиан Ассанж не смог присутствовать на судебном заседании в Лондоне по его экстрадиции в США. Как сообщила в твиттере Стелла Морис, его партнерша и бывший адвокат, Ассанж сейчас “слишком болен” и не смог быть на видеосвязи с Вестминстерским магистратским судом “по состоянию здоровья и по совету врача”. Об этом пишет “Радио Свобода”.

Лондонский суд заявил, что процедура его экстрадиции будет отложена до сентября, а также, что необходимо место для продолжения слушаний по экстрадиции, отложенных в прошлом месяце из-за опасений относительно распространения коронавируса.

В WikiLeaks заявили, что неспособность назначить место проведения трехнедельного слушания по экстрадиции в сентябре означает “задержку, нарушения и отсутствие надлежащей правовой процедуры” по Ассанжу, который находится в лондонской тюрьме.

Организация “Репортеры без границ” заявила, что Ассанж столкнулся с "постоянными проблемами со здоровьем и серьезным риском заражения коронавирусом в тюрьме Белмарша.

В феврале в Британии начались слушания по экстрадиции Ассанжа в США. 48-летний Ассанж находится в розыске в США за 18-ть обвинениями, в том числе шпионаже. Ему грозит до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным.

После ареста в апреле 2019 года Ассанж, его адвокаты и сторонники выступают против экстрадиции в Соединенные Штаты. По их мнению, правосудие в США не будет честным.

В 2010 году проект WikiLeaks начал публиковать тысячи засекреченных американских военных документов, связанных с вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию в связи с обвинением в изнасиловании. Сам Ассанж отвергал обвинения, а в ноябре 2019 года прокуратура Швеции закрыла дело. К тому времени эквадорская власть лишила Ассанжа убежища и выдала британской власти.