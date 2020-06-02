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В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс

В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
20:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В связи с распространением вируса, число жертв коронавируса в Великобритании во вторник превысило 50 000 человек.

Число жертв коронавируса в Великобритании во вторник превысило 50 тыс. человек, пишет The Guardian.

По данным бюро статистики Британии, основная часть скончавшихся - жители Англии и Уэльса. Кроме того, в Шотландии, по официальным данным, зарегистрировано более 3,7 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, в Северной Ирландии - почти 800 умерших.

В данном случае официальные данные в Великобритании зачастую не соответствуют проводимым СМИ подсчетам.

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К примеру, на прошлой неделе The Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты сообщила, что в Великобритании по сравнению с другими европейскими странами мира зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса COVID-19. Газета написала, что в Великобритании, по ее информации, зарегистрировано свыше 59 тыс. смертей с 13 марта, и это означает, что коронавирус стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион.

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Великобритания, Карантин, Коронавирус.
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