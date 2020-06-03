Как в США: в Париже 20 тысяч людей вышли на свой протест

Новости мира:В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против полицейского насилия.

В Париже около 20 тысяч человек приняли участие в акции протеста в память об Адаме Траоре, убитом во время ареста в 2016 году. Между демонстрантами и полицией произошли столкновения.

Об этом в сообщает CNA.

«Во вторник в Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами после того, как около 20 000 человек бросили вызов запрету на митинг (на фоне коронавируса - ред.) в связи со смертью темнокожего мужчины в 2016 году под стражей», - говорится в сообщении.

Протестующие использовали лозунги американского протестного движения «Black Lives Matter», призывая к справедливости для Адамы Траоре.

Накануне акции старшая сестра Траоре Асса обратилась к людям. «Сегодня мы говорим не только о борьбе семьи Траоре. Это борьба за всех. Когда мы боремся за Джорджа Флойда, мы боремся за Адаму Траоре», - сказала она.

Столкновения возникли возле главной кольцевой дороги города — демонстранты начали бросать в полицейских камнями, те стали стрелять резиновыми пулями. Некоторые протестующие сжигали мусорные баки, велосипеды и скутеры, чтобы установить на улицах пылающие баррикады.

Акция в Париже вдохновлена протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы считали фальшивой. Один из полицейских во время задержания прижал его голову к асфальту, надавив коленом на горло, после чего Флойд вскоре умер.