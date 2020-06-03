Еще одна европейская страна объявила о завершении эпидемии COVID-19

Новости мира:Черногория объявила о завершении эпидемии COVID-19.

Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавирус COVID-19 в стране.

Об этом сообщается на Twitter-странице правительства страны.

«Конец эпидемии COVID-19 объявляется в Черногории! Это результат месяцев усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за ваше доверие!», - говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые карантинные мероприятия будут отменены, но не все, поскольку пандемия продолжается.

Согласно данным Worldоmeter, новых случаев коронавируса в Черногории не наблюдалось с 5 мая. Всего в стране было зафиксировано 324 случая COVID-19, 9 человек умерли, 315 выздоровели.

По состоянию на утро 3 июня в мире зафиксировано 6452390 случаев коронавируса, из них 3066696 человек выздоровели и 382479 умерли.