Россия и Восточная Европа будут новыми очагами коронавируса

Новости мира:Россия и Восточная Европа становятся новыми очагами коронавируса.

Количество новых случаев коронавируса, которые выявляют за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако увеличивается, по наблюдениям, в России и Восточной Европе.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на видео-конференции из штаб-квартиры в Женеве, сообщает Voice of America.

«По ее словам, количество новых случаев в России, как и в других странах Восточной Европы, все еще растет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что последние данные свидетельствуют: в России зафиксировано 414 878 случаев заражения и 4 855 смертей.

Ранее в ВОЗ заявляли, что новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 считают Южную и Северную Америку. Там насчитывается более 2,8 млн случаев. Затем следуют: Европа (2,2 млн), Восточное Средиземноморье (536 148), Юго-Восточная Азия (272 512), западная часть Тихого океана (184 305) и Африка (108 121).

Как сообщалось, согласно данным Worldometer, по состоянию на утро 3 июня во мире зафиксировано 6 452 390 случаев коронавируса, из них 382 479 летальных, выздоровели 3 066 696 человек.