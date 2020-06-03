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Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вакцина от Covid-19: Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства в рамках ЕС
Вакцина от Covid-19: Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства в рамках ЕС
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Вакцина от Covid-19: Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства в рамках ЕС

Вакцина от Covid-19: Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства в рамках ЕС
21:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Франция, Нидерланды, Германия и Италия решили сформировать "альянс", призванный наладить производство возможной вакцины от коронавируса на территории ЕС.

Нидерланды, Франция, Германия и Италия решили сформировать "альянс", призванный наладить производство возможной вакцины от коронавируса на территории ЕС, сообщают европейские СМИ со ссылкой на нидерландский Минздрав.

В ведомстве указали, что четыре европейские страны "исследуют различные многообещающие инициативы и ведут обсуждение с фармацевтическими компаниями". 

По данным Минздрава Нидерландов, цель "альянса за инклюзивную вакцину" - наладить производство вакцин от коронавируса на европейской территории, а также обеспечить ими в достаточном количестве не только граждан ЕС, но и стран с низким уровнем дохода, в частности, в Африке.

Со следующей недели Британия будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

Согласно данным ВОЗ, в мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований.

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Италия, ЕС, Франция, ФРГ, Нидерланды.
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