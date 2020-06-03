Вакцина от Covid-19: Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства в рамках ЕС

Новости мира:Франция, Нидерланды, Германия и Италия решили сформировать "альянс", призванный наладить производство возможной вакцины от коронавируса на территории ЕС.

Нидерланды, Франция, Германия и Италия решили сформировать "альянс", призванный наладить производство возможной вакцины от коронавируса на территории ЕС, сообщают европейские СМИ со ссылкой на нидерландский Минздрав.

В ведомстве указали, что четыре европейские страны "исследуют различные многообещающие инициативы и ведут обсуждение с фармацевтическими компаниями".

По данным Минздрава Нидерландов, цель "альянса за инклюзивную вакцину" - наладить производство вакцин от коронавируса на европейской территории, а также обеспечить ими в достаточном количестве не только граждан ЕС, но и стран с низким уровнем дохода, в частности, в Африке.

Согласно данным ВОЗ, в мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований.