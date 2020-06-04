Пациентов с коронавирусом вывозят на морские прогулки в Барселоне

Новости мира:В Барселоне пациентов с коронавирусом вывозят подышать морским воздухом.

В Барселоне пациентов, страдающих коронавирусом, вывозят из больниц подышать морским воздухом на побережье.

Об этом сообщает BBC.

"Испанских пациентов с коронавирусом вывозят на прогулки на побережье, чтобы те в рамках лечения болезни дышали морским воздухом. Фото с такой прогулки опубликовали медики госпиталя дель Мар в Барселоне. Цель такого мероприятия - облегчить моральное состояние больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

За последние два дня, сообщало министерство здравоохранения Испании, в стране не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса. Общее количество умерших в стране с начала эпидемии осталось на прежнем уровне - 27 127 человек.

Ранее в испанском Минздраве заявляли, что просматривают истории смертей и заражений, диагностированных с помощью ПЦР-тестов, с тем, чтобы ежедневные отчеты лучше отражали нынешнее развитие пандемии в Испании.

Испания ранее была наиболее пораженной коронавирусом страной Европы.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 6 553 665 случая коронавируса, из них 386 255 летальных, выздоровели 3 144 657 человек.