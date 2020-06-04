Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, которое возглавит премьер-министр Роман Головченко.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета", - говорится в сообщении.
Как сообщает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, Николай Снопков - первый вице-премьер, Дмитрий Крутой - замглавы Администрации Президента, Александр Субботин - вице-премьер, Иван Тертель - председатель КГК, министр информации - Игорь Луцкий.
Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
Как сообщалось, в Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы.