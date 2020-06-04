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Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

Лукашенко назначил новое правительство Беларуси
13:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лукашенко уже назначил новый состав правительства Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, которое возглавит премьер-министр Роман Головченко.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета", - говорится в сообщении.

Как сообщает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, Николай Снопков - первый вице-премьер, Дмитрий Крутой - замглавы Администрации Президента, Александр Субботин - вице-премьер, Иван Тертель - председатель КГК, министр информации - Игорь Луцкий.

Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.

Как сообщалось, в Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы.

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Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко, Правительство Беларуси.
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