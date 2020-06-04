В Норвегии массивный оползень снес в море восемь домов (Видео)

Новости мира:В результате инцидента никто не пострадал.

В коммуне Алта норвежской провинции Финнмарк оползень шириной 650 м и высотой 160 м снес в море восемь домов.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает Stormnews со ссылкой на NRK.

Из одного домика для туристов, который был в стороне от схода грунта, эвакуирован мужчина. Также была спасена собака.

Huge mudslide in Alta, Norway yesterday pic.twitter.com/xlzFR0mYo4 — Buitengebieden (@BuitengebiedenB) June 4, 2020

Причина инцидента пока не названа. В этом районе из-за особенностей почвы с большим количеством глины и ранее неоднократно происходили оползни, за последний год их фиксировали несколько раз. Пока там продолжаются оползневые процессы, что серьезно осложняет работу спасателей.