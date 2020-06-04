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Швеция открывает границы для сезонных работников

Швеция открывает границы для сезонных работников
17:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Иностранные работники с 8 июня могут работать в Швеции в сельскохозяйственной, лесничей и садоводческой отраслях.

В Королевстве Швеция с 8 июня разрешат въезд в страну сезонным работникам для работы в секторах сельского хозяйства, лесоводства и садоводства.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Швеции, в положения о временном запрете на въезд в эту страну были внесены изменения.

"Согласно сегодняшнему решению правительства, сезонные работники в секторах сельского хозяйства, лесоводства и садоводства внесены в перечень групп, которые выполняют важные функции в Швеции и которые могут быть освобождены от запрета на въезд", - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что это разъяснение соответствует практическим установкам Европейской комиссии от 30 марта, в которых сезонные работники в области сельского хозяйства названы одной из таких групп. Изменения вступят в силу 8 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее в Швеции назвали ошибкой отказ от жесткого карантина.

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Швеция, Карантин, Коронавирус.
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