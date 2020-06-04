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В Польше начались совместные со США военные учения

В Польше начались совместные со США военные учения
21:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На полигоне Дравско Поморское (северо-запад Польши) с 5 по 19 июня пройдут польско-американские военные учения Defender-Europe 20 Plus.

В связи с пандемией коронавируса учения Defender-Europe 20, которые должны стать одними из самых масштабных за последние 25 лет по переброске американских войск из США в Европу, изменены по программе и по численности сил.

"Эпидемия изменила наши планы. Однако самое важное то, что мы смогли быстро приспособиться к изменению ситуации", - заявил по этому поводу во время открытия учений министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что польская армия никак из-за пандемии COVID-19 не утратила боевую готовность, а участие американских сил в этих учениях является свидетельством доверия со стороны американского партнера.

В четверг на полигоне Дравско Поморское состоялась начальная фаза учений, которая заключалась в преодолении войсками водной преграды.

В общем, в учениях примут участие 6 тыс. военнослужащих, 100 танков, 230 БМП, самолеты F-16 и вертолеты Ми-24.

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США, Польша, НАТО, Военные учения, Defender-Europe 20.
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