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Вместо военного парада Франция почтит медиков

Вместо военного парада Франция почтит медиков
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Париже вместо военного парада 14 июля почтят медиков.

В Париже традиционный военный парад в день национального праздника 14 июля не состоится — вместо него пройдут другие военные церемонии и чествование медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса.

Об этом 4 июня заявили в Елисейском дворце.

Согласно решению президентской администрации, традиционный военный парад, который проводится ежегодно 14 июля, в день национального праздника Франции на Елисейских полях в центре Парижа, будет заменен военной церемонией на площади Конкорд. Церемония также будет включать чествование медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса.

Мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм. К церемонии будут привлечены около 2 тысяч человек, приглашены 2,5 тысячи гостей.

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Париж, Франция, Карантин, Коронавирус.
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