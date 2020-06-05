Вместо военного парада Франция почтит медиков

В Париже традиционный военный парад в день национального праздника 14 июля не состоится — вместо него пройдут другие военные церемонии и чествование медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса.
Об этом 4 июня заявили в Елисейском дворце.
Согласно решению президентской администрации, традиционный военный парад, который проводится ежегодно 14 июля, в день национального праздника Франции на Елисейских полях в центре Парижа, будет заменен военной церемонией на площади Конкорд. Церемония также будет включать чествование медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса.
Мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм. К церемонии будут привлечены около 2 тысяч человек, приглашены 2,5 тысячи гостей.