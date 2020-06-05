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ЕС решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июня

ЕС решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июня
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:В Евросоюзе считают, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны.

Страны Европейского Союза решили продлить ограничения после 15 июня на въезд граждан третьих стран, в том числе и украинцев.

Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.

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По ее словам, Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - сказала еврокомиссар.

Относительно критериев, для каких стран и когда открывать границы, в ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами.  

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Также еврокомиссар Илва Йоханссон отметила, что полное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Как сообщалось, Евросоюз разрабатывает «туристические коридоры» между странами, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Это позволит возобновить туризм для европейцев уже летом.

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Украина, ЕС, Евросоюз.
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