Смягчение карантина: Чехия, Словакия, Венгрия и Словения частично открыли границы

Новости мира:После Австрии отменили пограничный и медицинский контроль и ее соседи - Чехия, Словакия, Венгрия и Словения.

Вслед за Австрией отменили пограничный и медицинский контроль и ее соседи - Чехия, Словакия, Венгрия и Словения.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати АРА.

"После того, как в четверг Австрия открыла свои границы с соседними странами, кроме Италии, в пятницу по этому пути пошли также Словения, Венгрия, Чехия и Словакия. Австрийцам разрешено въезжать в Чехию с 12:00, границы в другие соседние страны были открыты в 8:00. Больше не потребуется при поездках в эти страны ни тест на коронавирус, ни карантин", - говорится в сообщении.

В пятницу утром правительство Чехии на внеочередном заседании приняло решение об отмене с 12:00 5 июня ограничений на поездки в Германию, Австрию и Венгрию. Днем ранее были сняты ограничения на поездки в Словакию. При этом переговоры с ФРГ продолжаются: чехи могут возвращаться из Германии без теста на коронавирус, но с немецкой стороны ограничения все еще существуют.

В пятницу утром об открытии границ с Австрией и Венгрией сообщил и словацкий премьер Игор Матович.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сиярто также сообщил, что с пятницы открываются границы с Австрией и Словакией, снимаются ограничения для путешествующих из Чехии.

Правительство Словении также заявило в четверг о возможности беспрепятственного въезда в страну для австрийцев. Ранее это уже было сделано для прибывших из Хорватии и Венгрии.

Ранее правительство Австрии приняло решение об отмене введенного из-за COVID-19 контроля на границах со всеми своими соседями, кроме Италии. С 4 июня на границах Австрии с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Венгрией и Чехией уже не будут требовать справки с отрицательным тестом на COVID-19 или прохождения двухнедельного карантина.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6728250, из них 393656 летальных, выздоровели 3271087 человек.