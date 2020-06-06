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Венецию опять затопило: под воду ушла почти четверть территорий

Венецию опять затопило: под воду ушла почти четверть территорий
03:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Венецию затопил аномальный прилив.

Примерно четверть территории итальянской Венеции оказалась затопленной из-за аномального прилива в июне.

Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, сообщило издание AP.

В частности, была значительно подтоплена площадь Святого Марка.

Венецианское агентство по мониторингу моря в качестве причины аномального прилива назвало шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.

Как пишет издание La Stampa, в июне настолько большие приливы случаются крайне редко. Подобный подъем воды случался лишь дважды за последние 20 лет.

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Так, самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в Венеции в 2002 году. Тогда уровень воды достигал отметки в 121 сантиметр, а в июне 2016 года – в 117 сантиметров.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Венеция страдала от крупнейшего наводнения за последние 50 лет. Уровень воды в городе поднялся до отметки в 187 см.

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Италия, Венеция, Прилив.
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