Швеция со следующей недели ослабит карантин: разрешит поездки внутри страны

Новости мира:Швеция с 13 июня отменит ограничения на поездки по стране.

Швеция отменит ограничения на поездки внутри страны с 13 июня, что позволит людям без симптомов путешествовать по стране этим летом.

Об этом сообщает The Local.

"С 13 июня в Швеции отменяются ограничения на поездки по территории страны. Новые правила означают, что люди без симптомов коронавируса смогут свободно путешествовать по стране по любой причине, включая туризм, с соблюдением правил гигиены и социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сегодня действуют рекомендации шведского правительства против любых второстепенных поездок, продолжительностью более 1-2 часов на машине.

"Ситуация все еще серьезная. Это не значит, что опасность миновала, это не значит, что жизнь возвращается к нормальному ритму", - прокомментировал анонсированные ослабления шведский премьер-министр Стефан Лёвен.

Однако важно подчеркнуть, что, в отличие от ряда других стран, шведские ограничения на поездки никогда не были обязательными, а являются только частью набора рекомендаций общественного здравоохранения, например, относительно социальной дистанции и гигиены рук.

Нынешнее решение не влияет на запрет на въезд в ЕС через Швецию, которое действует до 15 июня и может быть продолжено, а также рекомендации шведского МИД против несущественных международных поездок.

Как известно, в результате вспышки коронавируса Швеция пострадала гораздо сильнее, чем многие ее соседи. Более 4500 человек умерли после положительного результата теста на вирус, было подтверждено более 41 тысячи случаев.

По состоянию на утро 5 июня в мире в общем подтверждено более 6,7 миллиона случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, а выздоровели от этого заболевания более чем 3,2 миллиона человек.