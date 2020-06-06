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Суббота, 06.06.2020
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Швеция со следующей недели ослабит карантин: разрешит поездки внутри страны

Швеция со следующей недели ослабит карантин: разрешит поездки внутри страны
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Швеция с 13 июня отменит ограничения на поездки по стране.

Швеция отменит ограничения на поездки внутри страны с 13 июня, что позволит людям без симптомов путешествовать по стране этим летом.

Об этом сообщает The Local.

"С 13 июня в Швеции отменяются ограничения на поездки по территории страны. Новые правила означают, что люди без симптомов коронавируса смогут свободно путешествовать по стране по любой причине, включая туризм, с соблюдением правил гигиены и социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сегодня действуют рекомендации шведского правительства против любых второстепенных поездок, продолжительностью более 1-2 часов на машине.

"Ситуация все еще серьезная. Это не значит, что опасность миновала, это не значит, что жизнь возвращается к нормальному ритму", - прокомментировал анонсированные ослабления шведский премьер-министр Стефан Лёвен.

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Однако важно подчеркнуть, что, в отличие от ряда других стран, шведские ограничения на поездки никогда не были обязательными, а являются только частью набора рекомендаций общественного здравоохранения, например, относительно социальной дистанции и гигиены рук.

Нынешнее решение не влияет на запрет на въезд в ЕС через Швецию, которое действует до 15 июня и может быть продолжено, а также рекомендации шведского МИД против несущественных международных поездок.

Как известно, в результате вспышки коронавируса Швеция пострадала гораздо сильнее, чем многие ее соседи. Более 4500 человек умерли после положительного результата теста на вирус, было подтверждено более 41 тысячи случаев.

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По состоянию на утро 5 июня в мире в общем подтверждено более 6,7 миллиона случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, а выздоровели от этого заболевания более чем 3,2 миллиона человек.

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Швеция, Коронавирус, Covid-19.
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