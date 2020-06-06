Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине
Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов
АПЛ представила расписание матчей
АПЛ представила расписание матчей
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня

Православная церковь Греции: Йога не имеет места в жизни христиан

Православная церковь Греции: Йога не имеет места в жизни христиан
08:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Православной церкви Греции считают, что йога, как средство для снятия стресса, не может существовать для христиан.

Во время заседания Постоянного Священного Синода Церкви Греции было принято решение призвать христиан избегать йоги, так как она несовместима с православной верой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на IBNA.

В решении Священного Синода, в частности, говорится: "В связи с тем, что различные учреждения и средства массовой информации рекомендуют "технику йоги" в качестве метода снятия стресса во время кризиса COVID-19, а также принимая во внимание пресс-релиз Священного Синода Греческой Церкви от 16 июня 2015 года о "технике йоги" и в контексте уважения свободы вероисповедания, которая в нашей стране конституционно гарантирована и уважаема, наша пастырская ответственность заключается, в частности, в том, чтобы не допустить культивирование сравнительного религиозного климата. В связи с чем было принято единогласное решение напомнить христианскому миру, что "йога" является фундаментальной частью религии индуизма, имеет множество школ, дисциплин, приложений и направлений и не является "своего рода упражнением".

Подготовка к туристическому сезону: Греция сняла ряд карантинных ограничений

Поэтому Священный Синод Греческой Церкви в очередной раз подчеркнул, что "йога" полностью несовместима с нашей православной верой и не имеет места в жизни христиан", резюмвалы в сообщении.

Следует отметить, что среди всех религиозных конфессий в Греции доминирует Греческое православие и соответствующая Церковь, а православие признано господствующей религией Конституцией Греции. Последняя же, в свою очередь, гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Церковь, Йога, Христианство, Индуизм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
02 Чеснок: чем полезен и чем опасен
03 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
04 В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине
05 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь