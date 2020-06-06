Православная церковь Греции: Йога не имеет места в жизни христиан

Новости мира:В Православной церкви Греции считают, что йога, как средство для снятия стресса, не может существовать для христиан.

Во время заседания Постоянного Священного Синода Церкви Греции было принято решение призвать христиан избегать йоги, так как она несовместима с православной верой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на IBNA.

В решении Священного Синода, в частности, говорится: "В связи с тем, что различные учреждения и средства массовой информации рекомендуют "технику йоги" в качестве метода снятия стресса во время кризиса COVID-19, а также принимая во внимание пресс-релиз Священного Синода Греческой Церкви от 16 июня 2015 года о "технике йоги" и в контексте уважения свободы вероисповедания, которая в нашей стране конституционно гарантирована и уважаема, наша пастырская ответственность заключается, в частности, в том, чтобы не допустить культивирование сравнительного религиозного климата. В связи с чем было принято единогласное решение напомнить христианскому миру, что "йога" является фундаментальной частью религии индуизма, имеет множество школ, дисциплин, приложений и направлений и не является "своего рода упражнением".

Поэтому Священный Синод Греческой Церкви в очередной раз подчеркнул, что "йога" полностью несовместима с нашей православной верой и не имеет места в жизни христиан", резюмвалы в сообщении.

Следует отметить, что среди всех религиозных конфессий в Греции доминирует Греческое православие и соответствующая Церковь, а православие признано господствующей религией Конституцией Греции. Последняя же, в свою очередь, гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан.