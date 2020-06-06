Православная церковь Греции: Йога не имеет места в жизни христиан

Во время заседания Постоянного Священного Синода Церкви Греции было принято решение призвать христиан избегать йоги, так как она несовместима с православной верой.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на IBNA.
В решении Священного Синода, в частности, говорится: "В связи с тем, что различные учреждения и средства массовой информации рекомендуют "технику йоги" в качестве метода снятия стресса во время кризиса COVID-19, а также принимая во внимание пресс-релиз Священного Синода Греческой Церкви от 16 июня 2015 года о "технике йоги" и в контексте уважения свободы вероисповедания, которая в нашей стране конституционно гарантирована и уважаема, наша пастырская ответственность заключается, в частности, в том, чтобы не допустить культивирование сравнительного религиозного климата. В связи с чем было принято единогласное решение напомнить христианскому миру, что "йога" является фундаментальной частью религии индуизма, имеет множество школ, дисциплин, приложений и направлений и не является "своего рода упражнением".
Поэтому Священный Синод Греческой Церкви в очередной раз подчеркнул, что "йога" полностью несовместима с нашей православной верой и не имеет места в жизни христиан", резюмвалы в сообщении.
Следует отметить, что среди всех религиозных конфессий в Греции доминирует Греческое православие и соответствующая Церковь, а православие признано господствующей религией Конституцией Греции. Последняя же, в свою очередь, гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан.