Эпидемия: в Польше количество инфицированных превысило 25,6 тыс

Новости мира:В связи с распространением вируса, количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 25 669 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 25 669 человек, из них 1143 человека умерли и 12 641 выздоровели.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом - 25669 человек, 1143 человека умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружено 492 новых случая инфицирования, умерли 16 больных.

В больницах Польши сегодня находится 2128 пациентов с коронавирусом, 81820 человек на домашнем карантине, 19994 человека под эпидемиологическим надзором. Выздоровели 12 410641 человек.

В настоящее время в Польше проведено более миллиона тестов на коронавирус, в среднем за сутки их проводится свыше 20 тысяч.

Главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше продолжает быть Силезский угольный бассейн, где заразились 4,8 тыс. шахтеров из трех угольных компаний.

С 6 июня в Польше разрешено проводить массовые собрания с участием до 150 человек, открыто в ограниченном режиме функционирование учреждений культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивных учреждений (бассейны, фитнес-клубы).

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 6 июня количество больных коронавирусом COVID-19 превысило 6,8 млн человек. Выздоровели почти 3,4 млн человек, умерли - 398 737 пациентов.