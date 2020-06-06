В Ватикане арестовали подозреваемого в деле о закупке элитной недвижимости

Новости мира:Сейчас брокера содержат в помещениях при казарме корпуса жандармерии.

В Ватикане по подозрению в злоупотреблениях арестовали брокера, который помогал Святому Престолу приобрести недвижимость в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Вечером 3 июня в Ватикане арестовали брокера Джанлуиджи Торцы, который был посредником Святого Престола в деле купли-продажи объекта недвижимости в Лондоне.

Мандат на задержание выдало Бюро промоутера справедливости Ватиканского трибунала после допроса Торцы в присутствии его адвокатов.

"Обвиняемый подозревается в случаях вымогательства, незаконного присвоения средств, мошенничестве с отягчающими признаками и отмывании денег. Речь идет о преступлениях, за которые ватиканское законодательство предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба Ватикана.

Сейчас подозреваемого содержат в помещениях при казарме корпуса жандармерии.

Как сообщает ВВС, речь идет о злоупотреблениях на сумму до 200 млн долларов США.

Здание, которое помогал приобрести Торцы, расположено в элитном районе Лондона Челси. За него заплатили церковными средствами через Государственный секретариат. Как выяснилось, цена была существенно завышена.

Расследование этого дела длится еще с осени 2019 года.