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В Италии хотят объединить все национальные парки единой туристической тропой

В Италии хотят объединить все национальные парки единой туристической тропой
00:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Туристы, которые пройдут тропу до конца, получат символическое подтверждение.

В Италии планируют создать маршрут, который объединит все национальные парки страны.

Он будет называться Sentiero dei Parchi («Тропа парков») и проляжет от Альп через Апенниныдо Сицилии и Сардинии, пишет Lonely Planet.

«Наши национальные парки – сокровищница природы. Мы должны сохранять их, но и делать доступными для людей», – сказал итальянский министр охраны окружающей среды Серджо Коста.

За основу тропы возьмут Sentiero Italia («Тропа Италии»), которая тянется на 7000 километров и объединяет 18 из 25 нацпарков страны. Теперь к ним добавят остальные, а в маршрут также включат охраняемые территории, биосферные заповедники и природные объекты ЮНЕСКО.

Те, кто пройдет тропу до конца, получат символическое подтверждение. Для путешественников уже готовят что-то вроде паспортов, в которых на каждой точке маршрута будут ставить штампы.

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Италия, Парки, Альпы, Туризм.
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