В Молдове зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Новости мира:В Молдове уже 9511 зараженных коронавирусом.

В Молдове в субботу зарегистрировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за все время проведения тестирования – вирус выявлен у 264 человек. Об этом сообщает DW.

Общее число случаев COVID-19 достигло 9 511, сообщило министерство здравоохранения Молдове. Число жертв пандемии в стране возросло до 331.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать его и начали постепенную отмену ограничений, но объявили о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня.

С 1 июня власти объявили о поэтапной отмене введенных ограничений, в то же время стало ежедневно расти число случаев заражения. Так, 1 июня было выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом, 2 июня - 147, 3 июня - 247, 4 июня - 223, 5 июня - 229, 6 июня - 264.

Напомним, на границе с Молдовой заработали несколько пунктов пропуска.