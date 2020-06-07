Албания приблизилась к переговорам о членстве в Евросоюз

Новости мира:Албанские политические партии достигли консенсуса относительно избирательной реформы.

Политические партии Албании достигли согласия относительно избирательной реформы, которая является ключевым условием для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает AP.

"Албанские политические партии достигли консенсуса относительно избирательной реформы, направленной на обеспечение свободных и честных выборов, которую считали ключевым условием начала переговоров о присоединении страны к Евросоюзу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Попытки договориться продолжались с января. Очередным "крайним сроком" лидеры партий определили для себя 31 мая, но и тогда переговоры закончились провалом.

Договоренность партий Албании уже поздравили высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Мы поздравляем партии с политическими договоренностями по избирательной реформе... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как указано в мартовских выводах Совета министров. Решение продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в совместном заявлении европейских чиновников.

Напоминаем, Совет министров ЕС по европейским делам 24 марта поддержал решение о начале переговоров с Албанией о членстве этой балканской страны в Евросоюзе.