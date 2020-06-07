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Вспышка коронавируса в Германии: 350 прихожан католической церкви отправили на карантин

Вспышка коронавируса в Германии: 350 прихожан католической церкви отправили на карантин
04:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В ФРГ 350 прихожан католической церкви отправили на карантин

В округе Померания - Рюген на северо-востоке Германии местные власти отправили на карантин около 350 человек, посетивших в прошлые выходные дни церковные службы в городах Штральзунд и Гриммен. Об этом сообщает DW.

Через несколько дней после этого у восьми человек был выявлен коронавирус, среди них оказался также и католический священник, который вел эти службы.

Кроме того, местные органы здравоохранения наблюдают еще за 250 местными жителями, принявшими неделю назад участие в торжественной церемонии в Штральзунде, поскольку заразившийся священник и там присутствовал.

По данным властей, среди инфицированных оказались и люди, которые напрямую не общались с этим священником.

Напомним, ведущие страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от коронавируса.

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Германия, ФРГ, Коронавирус, Covid-19.
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