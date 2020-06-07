В Германии предупреждили, что не будут забирать своих больных из-за рубежа

Новости мира:В ФРГ заявили, что граждане могут отправляться на отдых за границу после снятия ограничений.

Граждане Германии могут отправляться на отдых за границу после снятия ограничений, но при этом не должны рассчитывать на какие-либо кампании по их эвакуации, включая и случаи заболевания COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Гайко Маас изданию Bild am Sonntag.

"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.

При этом он заверил, что дипломатические миссии ФРГ за рубежом, конечно же, всегда готовы предоставить консульскую поддержку в чрезвычайных ситуациях.

Маас, говоря о постепенном открытии границ, призвал соотечественников к максимальной осторожности, соблюдать правила гигиены и держать дистанцию.

Ныне речь идет об открытии границ в пределах ЕС. Когда будут сняты запреты на поездки в и из третьих стран, пока непонятно, это "зависит от течения пандемии".

Ранее глава МИД, как сообщалось, объявил, что для большинства стран ЕС запрет будет отменен с 15 июня. Он также неоднократно говорил о том, что Берлин не станет повторять кампании, подобной той, которая была организована этой весной, когда было возвращено из разных уголков мира более 240 тысяч граждан ФРГ, на что только МИД потратил минимум 50 млн евро.

В то же время авиакомпания Lufthansa, которая получит 9-миллиардный пакет помощи от правительства, пытается привлечь пассажиров, обещая им возвращение домой. Слишком быстрого возврата объемов перевозок ждать не стоит - немцы опасаются ехать за границу.

"Мы вводим гарантию возвращения домой... в случае, если у вас будет температура", - заявил генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он отметил, что надеется на быстрое возобновление авиаперевозок до осени.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 июня, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 6 982 965, умерло 402 273, выздоровели 3 413 444.