Пандемия: в Испании третьи сутки подряд подтверждена смерть одного человека от COVID-19

Новости мира:За последние семь дней в этой стране зафиксировано 72 летальных случая в результате коронавирусной болезни.

В Испании за сутки снова подтверждена смерть одного человека от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Общее количество летальных случаев, подтвержденных с начала пандемии, составляет 27 тыс. 136. В том числе за последние 7 дней умерли 72 человека.

На сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов инфицирование коронавирусом подтверждено у 241 тыс. 550 человек. За сутки зафиксировано 102 новых случая. Сейчас госпитализированы 124 тыс. 323 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 608 пациентов.

В мире по количеству инфицированных Испания занимает шестое место после США, Бразилии, России, Великобритании и Индии, а по количеству умерших - шестое место после США, Великобритании, Бразилии, Италии и Франции.