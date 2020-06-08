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Дело МН17: в Нидерландах стартует второй блок слушаний

Дело МН17: в Нидерландах стартует второй блок слушаний
10:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:С 8 по 3 июля состоится вторая сессия судебных разбирательств по делу МН17.

Сегодня в Нидерландах начнется вторая сессия рассмотрения дела по МН17, которая продлится по 3 июля. Об этом говорится на сайте суда, передает УНН.

"Прогресс II сессии по делу MH17 - с 8 июня по 3 июля 2020 года. 23 марта 2020 года состоялось последнее заседание первой сессии судебного разбирательства MH17", - указано в сообщении.

Сообщается, что во время заседания суд суммирует то, о чем говорилось на предыдущем слушании, и что произошло с тех пор. Защита и группа юридической помощи будут иметь возможность выступить.

Указано, что государственная прокуратура предоставит разъяснения о результатах уголовного расследования, на это уйдет несколько дней.

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"В конце этого заседания суд, в случае необходимости, примет решение и будет планировать следующее заседание, которое состоится 31 августа 2020 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что в первую неделю будут предоставляться комментарии со стороны правозащитников, прокуратуры и группы по оказанию правовой помощи ближайшим родственникам пострадавших. На данный момент слушания отложат с 12 июня по 22 июля 2020 года. 29 и 30 июня 2020 года сессии не состоятся.

Также указано, что сессионные дни могут быть сокращенными, их могут перенести или отменить за день до запланированной даты.

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Суд, Нидерланды, MH17, Суд по делу МН17.
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