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Дело МН17: суд завершил заседание

Дело МН17: суд завершил заседание
18:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В судебном комплексе "Схипхол", расположенному под Амстердамом, закончилось судебное заседание по делу МН17.

Слушания продолжались семь часов. Следующие состоятся 9 июня, сообщает корреспондент в Гааге.

Заседание по делу назначены с 8 июня по 3 июля, но пока неизвестно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

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В целом к процессу были допущены 100 человек. Среди них судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.

Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она проходит на двух языках: на нидерландском и английском.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Из-за коронавируса судебные заседания состоялись лишь 9, 10 и 23 марта.

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19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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Авиакатастрофа, Суд, МН17.
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