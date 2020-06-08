Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации
Что Samsung покажет на презентации Galaxy Unpacked

Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики

Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
19:54 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:В Бельгии прогнозируют три года потерянного роста экономики за пандемии.

Экономике Бельгии прогнозируют три года потерянного роста за пандемии COVID-19, поскольку восстановление в 2021-2022 годах не может компенсировать прогноз снижения на 9% в этом году.

Таковы оценки центробанка Бельгии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Центральный банк Бельгии заявил, что валовой внутренний продукт в шестой по величине экономике еврозоны снизится на 9% в этом году, а затем вырастет на 6,4% в 2021 году и на 2,3% в 2022 году. 

Полицейским во Франции запретили придушение во время задержания

Валовой внутренний продукт (ВВП) в конце 2022 года будет примерно на 4% ниже, чем предполагалось до заражения коронавирусом. 

"Вам нужно вернуться к мировой войне или 1930-х годов, чтобы увидеть закат такого рода... Ясно только, что это не будет V-образное восстановление", - сказал управляющий банком Пьер Вунш.

Банк заявил, что кризис, скорее всего, будет иметь некоторые постоянные последствия - банкротства, переход от временной безработицы к регулярному и проблемы с восстановлением торговли.

Благодаря молитвам: в Танзании заявили, что "свободны от коронавируса" 

Банк оценил стоимость карантина с середины марта в 47 миллиардов евро в пересчете на утраченный доход. 

Долг Бельгии, что уже составляет около 100% ВВП, должен вырасти примерно до 120% через увеличение государственных расходов и снижение темпов роста.

"Мы сейчас находимся в самой легкой части кризиса, в расходовании средств. Труднее всего будет, когда мы дойдем до того момента, когда придет время экономить" – сказал Вунш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экономика, Бельгия, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
05 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд завершил заседание
Дело МН17: суд завершил заседание
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь