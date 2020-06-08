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ЗРК С-400: Турция и РФ договорились о поставках второй партии

ЗРК С-400: Турция и РФ договорились о поставках второй партии
21:45 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставкам второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставкам второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает "Европейская правда". 

"У нас есть принципиальное соглашение о поставке второй системы" - сказал он.

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По его словам, осталось провести технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства дорожной карты".

Поставки первой партии С - 400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

В начале мая Демир сообщал, что Анкара уже ввела в действие некоторые элементы приобретенных у России С-400.

При этом он отмечал ,что "несмотря на то, что соглашение о поставках предусматривает, в частности, обучение и техническое обслуживание и поддержку", российские специалисты не смогут иметь свободный доступ к системам С-400. Такой доступ будет только у турецких фирм и ВВС Турции.

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Экспорт, Турция, Поставки.
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