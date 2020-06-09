Фейки о коронавирусе: ЕС призывает соцсети сделать борьбу "более прозрачной"

Новости мира:ЕС призвал соцсети сделать прозрачнее борьбу с фейками о коронавирусе.

Еврокомиссия призвала социальные сети, такие как Facebook и Twitter, сделать более прозрачной их борьбу с распространением фейков о коронавирусе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Брюссель рекомендует им выпускать ежемесячные доклады о том, какие меры они приняли в этой сфере, а также предоставить ученым и экспертам возможность активно участвовать в противодействии распространению недостоверной информации.

Соответствующие предложения официально представят 10 июня верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.