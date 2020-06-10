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Ослабление карантина: в Румынии следующий этап начнется 15 июня

Ослабление карантина: в Румынии следующий этап начнется 15 июня
07:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Клаус Йоханнис анонсировал дальнейший этап послабления карантинных ограничений в стране с 15 июня.

Президент Румынии Клаус Йоханнис анонсировал дальнейший этап послабления карантинных ограничений в стране с 15 июня.

Об этом он заявил после встречи с главой правительства Людовиком Орбаном и членами правительства, сообщает Romania Insider.

"Будет меньше ограничений, но мы не можем двигаться вперед без этого инструмента — состояние повышенной готовности", - заявил Йоханнис.

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По плану, с 15 июня торговые центры, частные детские сады, школы, тренажерные залы и открытые бассейны возобновят работу после трех месяцев закрытия. Однако рестораны и игровые площадки внутри торговых центров останутся закрытыми.

Также будут разрешены частные мероприятия на свежем воздухе с максимальным количеством участников 50 человек и частные мероприятия в помещениях с максимум 20-ю участниками.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире коронавирусную болезнь обнаружили в 7 316 770 человек, из них 413 623 умерли и 3 602 480 выздоровели.

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Румыния, Карантин.
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