Закрытие границ: число просителей убежища в ЕС сократилось до рекордного минимума

Новости мира:Количество прошений об убежище в ЕС упало до рекордного минимума.

Закрытие границ Евросоюза из-за пандемии коронавируса привело к снижению числа заявок на получение убежища в ЕС весной 2020 года до 10-летнего минимума.

Об этом сообщает Reuters.

"Согласно данным Европейского бюро поддержки в сфере убежища (EASO) при Евросоюзе, количество заявлений о предоставлении убежища в Европе упало до самого низкого уровня в апреле за последнее десятилетие, поскольку границы закрыты для предотвращения распространения коронавируса, что усугубляет проблемы людей, спасающихся от конфликтов и преследований", - написало агентство.

Так, число обращений за получением убежища сократилось до 8730 в апреле, что на 86% меньше по сравнению с февральским показателем. Евросоюз закрыл свои внешние границы в марте, и многие из его 27 государств-членов приостановили регистрацию заявок просителей.

По словам исполнительного директора EASO Нины Грегори, коронавирусный кризис усложнил и без того тяжелое положение мигрантов, спасающихся от насилия и преследований.

Сообщается, что в последние годы лицам, ищущим убежища, стало все труднее добираться до Европы. Евросоюз заблокировал предыдущие сухопутные маршруты мигрантов и предоставил помощь Ливии и Турции, чтобы предотвратить контрабандный трафик беженцев в страны-члены ЕС.

В апреле власти Италии заявили, что не допустят швартовки лодок с мигрантами, обслуживаемыми благотворительными организациями, поскольку ее порты нельзя считать безопасными из-за пандемии коронавируса.

Мальта также заявила, что больше не может гарантировать спасение мигрантов или их высадку во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом.