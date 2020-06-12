Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
В "Укрзализныце" уволили чиновника ответственного за грузоперевозки
В "Укрзализныце" уволили чиновника ответственного за грузоперевозки
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Вы пофигист или перфекционист: пройдите тест и узнайте
Вы пофигист или перфекционист: пройдите тест и узнайте

В Евросоюзе рассказали, чем будут отвечать на фейки РФ и КНР

В Евросоюзе рассказали, чем будут отвечать на фейки РФ и КНР
23:47 Пт, 12 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Евросоюз будет наступательно использовать правдивые факты и цифры против фейков РФ и Китая.

Евросоюз не намерен отвечать пропагандой на ту пропаганду, которую Китай, Россия или другие внешние участники пытаются вести против ЕС, но, вместе с тем, будет более наступательно использовать правдивые факты и цифры, а также дипломатические средства.

Об этом в пятницу в ходе интерактивной дискуссии под эгидой Центра Европейской Политики (EPC) о путях борьбы с дезинформацией в условиях кризиса COVID-19 заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова (Věra Jourová).

Именно так она ответила на вопрос корреспондента Укринформа, есть ли у Еврокомиссии стратегия влияния на созданное внешними пропагандистами «виртуальное пространство» лжи, жертвами которого, в частности, является население самых России и Китая.

«В том, что касается иностранных актеров, - наша стратегия отражена в документе (относительно противодействия дезинформации в условиях COVID-19), который был принят в среду. Он предусматривает большую устойчивость и большую наступательность в коммуникации. При этом мы не хотим начинать определенную пропаганду, направленную на российскую или китайскую территории, но мы намерены активно использовать правдивые факты и цифры», - отметила Юрова.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия будет использовать все возможности, чтобы доносить европейцам достоверную информацию, и не допустит, чтобы граждане ЕС оказались в информационном пространстве, оккупированном теми, кто хотел бы нанести ущерб Евросоюзу или же его гражданам.

«Безусловно, когда мы говорим о России или Китае, или о других актерах, - в этом всегда есть пространство для дипломатии. Это еще не конец света. Да, мы прямо указываем на них, на Китай и на Россию, но мы намерены вести диалог с обеими странами. Это часть нашего плана, как уменьшить уровень пропаганды и фейковых новостей дипломатическими средствами. Разумеется, мы должны учитывать, что, например, в России дезинформация является частью военной доктрины, и именно Россия говорит о ЕС как о временном образовании, поэтому пространство для дипломатии не является таким уж широким. Но, даже в этих условиях, мы всегда готовы к диалогу», - сказала вице-президент Еврокомиссии.

Юрова отметила, что Еврокомиссия будет продолжать совершенствовать добровольный Кодекс поведения против дезинформации, который был согласован с ключевыми интернет-платформами, и учитывать запрос от стран-членов относительно правового оформления таких рамочных правил.

«Мы не можем сказать, что кодекс поведения (против дезинформации) сейчас не работает. Но нам нужна правовая определенность, мы должны охватить весь рынок. У нас нет в наличии любых других платформ. Надо прекратить фрагментацию правил в ЕС, где мы имеем немецкие законы, французские законы и другие, - мы должны прийти к одному решению. Страны-члены просят Еврокомиссию делать больше против дезинформации, потому что, с точки зрения безопасности, они находятся на «линии фронта», особенно Балтийские страны», - отметила вице-президент Еврокомиссии.

Напоминаем, в течение уходящей недели, кремлевские пропагандисты и приближенные к ним издание вылили в информационное пространство очередную порцию лжи, манипуляций и конспирологии, пытаясь воспользоваться беспорядками в США для распространения антизападных и антилиберальных нарративов. Об этом шла речь в очередном обзоре европейского издания EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Европейской службы внешних действий и имеет целью повысить осведомленность европейской аудитории в отношении направленных против нее фейков и дезинформации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Китай, Россия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
03 Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"
04 ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
05 "Тьма": Netflix показал первый трейлер финального сезона сериала (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине сообщили, куда оправятся деньги от МФВ
В Кабмине сообщили, куда оправятся деньги от МФВ
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь