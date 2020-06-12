В Евросоюзе рассказали, чем будут отвечать на фейки РФ и КНР

Евросоюз будет наступательно использовать правдивые факты и цифры против фейков РФ и Китая.

Евросоюз не намерен отвечать пропагандой на ту пропаганду, которую Китай, Россия или другие внешние участники пытаются вести против ЕС, но, вместе с тем, будет более наступательно использовать правдивые факты и цифры, а также дипломатические средства.

Об этом в пятницу в ходе интерактивной дискуссии под эгидой Центра Европейской Политики (EPC) о путях борьбы с дезинформацией в условиях кризиса COVID-19 заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова (Věra Jourová).

Именно так она ответила на вопрос корреспондента Укринформа, есть ли у Еврокомиссии стратегия влияния на созданное внешними пропагандистами «виртуальное пространство» лжи, жертвами которого, в частности, является население самых России и Китая.

«В том, что касается иностранных актеров, - наша стратегия отражена в документе (относительно противодействия дезинформации в условиях COVID-19), который был принят в среду. Он предусматривает большую устойчивость и большую наступательность в коммуникации. При этом мы не хотим начинать определенную пропаганду, направленную на российскую или китайскую территории, но мы намерены активно использовать правдивые факты и цифры», - отметила Юрова.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия будет использовать все возможности, чтобы доносить европейцам достоверную информацию, и не допустит, чтобы граждане ЕС оказались в информационном пространстве, оккупированном теми, кто хотел бы нанести ущерб Евросоюзу или же его гражданам.

«Безусловно, когда мы говорим о России или Китае, или о других актерах, - в этом всегда есть пространство для дипломатии. Это еще не конец света. Да, мы прямо указываем на них, на Китай и на Россию, но мы намерены вести диалог с обеими странами. Это часть нашего плана, как уменьшить уровень пропаганды и фейковых новостей дипломатическими средствами. Разумеется, мы должны учитывать, что, например, в России дезинформация является частью военной доктрины, и именно Россия говорит о ЕС как о временном образовании, поэтому пространство для дипломатии не является таким уж широким. Но, даже в этих условиях, мы всегда готовы к диалогу», - сказала вице-президент Еврокомиссии.

Юрова отметила, что Еврокомиссия будет продолжать совершенствовать добровольный Кодекс поведения против дезинформации, который был согласован с ключевыми интернет-платформами, и учитывать запрос от стран-членов относительно правового оформления таких рамочных правил.

«Мы не можем сказать, что кодекс поведения (против дезинформации) сейчас не работает. Но нам нужна правовая определенность, мы должны охватить весь рынок. У нас нет в наличии любых других платформ. Надо прекратить фрагментацию правил в ЕС, где мы имеем немецкие законы, французские законы и другие, - мы должны прийти к одному решению. Страны-члены просят Еврокомиссию делать больше против дезинформации, потому что, с точки зрения безопасности, они находятся на «линии фронта», особенно Балтийские страны», - отметила вице-президент Еврокомиссии.

Напоминаем, в течение уходящей недели, кремлевские пропагандисты и приближенные к ним издание вылили в информационное пространство очередную порцию лжи, манипуляций и конспирологии, пытаясь воспользоваться беспорядками в США для распространения антизападных и антилиберальных нарративов. Об этом шла речь в очередном обзоре европейского издания EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Европейской службы внешних действий и имеет целью повысить осведомленность европейской аудитории в отношении направленных против нее фейков и дезинформации.